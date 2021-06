Katalysatoren von fünf Fahrzeugen abgesägt

Unbekannte haben an gleich fünf Fahrzeugen die Katalysatoren abgesägt. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 13. Juni 2021, und Montagmittag, 14. Juni 2021, in Twisteden. Die Autos waren vor einem Lagerbunker an der Straße Ferienpark den Heyberg abgestellt. Angegangen wurden vier PKW vom Typ Renault Kangoo Kastenwagen und ein Fiat Cinquecento. Offenbar bockten die Täter*innen die Fahrzeuge auf, um besser an die Katalysatoren zu gelangen und diese zu entfernen.

Zeug*innen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es zwei Fälle gestohlener Katalysatoren in Kevelaer gegeben (das KB berichtete). Auch in weiteren Städten im Umkreis (unter anderem Rees und Issum) hat es nach Meldungen der Polizei in den vergangenen Tagen ähnliche Vorfälle gegeben.