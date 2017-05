Tödlicher Unfall auf der B9

Am Samstag, 6. Mai 2017, gegen 20.43 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Uedem mit seinem Krad die Kevelaerer Straße (B9) aus Richtung Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Weeze. Zur selben Zeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus Zülpich mit seinem Traktor die Schlossstraße in Richtung B9 und beabsichtigte diese in Richtung Hegenerstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den sich nähernden Kradfahrer. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes bremste dieser sein Krad stark ab, kam zu Fall und rutschte gegen den Traktor. Hierbei erlitt der Kradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Zur Unfallaufnahme wurde die B9 voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Angehörigen des Unfallopfers werden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut.