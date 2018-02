In der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6. Februar 2018, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Heidstraße in Kervenheim das Schloss der Hecktüre eines weißen Fiat Ducato auf. Die Täter entwendeten von der Ladefläche des Transporters verschiedene Werkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.