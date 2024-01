Diebstahl aus Kfz

An der Straße Klinkenberg und an der Röntgenstraße in Kevelaer kam es am vergangenen Wochenende jeweils zu einem Diebstahl aus einem Firmenwagen. Am Klinkenberg öffneten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise zwei festinstallierte Aluboxen, die sich auf der Pritsche eines Fiats befanden. Aus den Boxen entwendeten die Täter einen Stihl Benzintrennschleifer und einen Wacker Stampfer. An der Röntgenstraße hebelten die Unbekannten die hintere Tür an der Fahrerseite eines VW Touran im oberen Bereich auf. Aus dem VW wurde ein hydraulischer Türöffner entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.