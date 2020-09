Einbruch in verschlossene Scheune

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 14. September 2020, 15 Uhr, bis Dienstag, 15. September 2020, 14 Uhr, aus einer verschlossenen Scheune an der Straße Et Grotendonk diverse Gartengeräte. Die Täter gelangten auf derzeit nicht bekannte Weise in die Scheue, um dort unter anderem ein Kfz-Ladegerät, eine Benzin Heckenschere, eine Bosch Hobelmaschine und weitere motorisierte Gartengeräte zu entwenden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.