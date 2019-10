Theater für die Kleinen

Ein Ferienhighlight ist in diesem Herbst der Theaterworkshop „Wir spielen ein Märchen“ am Mittwoch, 16. Oktober 2019. Kinder zwischen fünf und acht Jahren können hier in andere Rollen schlüpfen. In dem Workshop werden sie darin angeleitet, im freien Rollenspiel ein bekanntes Märchen darzustellen. Geleitet wird dieser von Marita Billaudelle, der Gründerin des Tanztheaters „Die Bühnengestalten“. Im Anschluss findet eine kleine Präsentation statt. Mitmachen kostet hier 12 Euro.

Anmeldungen zu dem Workshop bitte bis mindestens zwei Tage vorher an der Museumskasse, unter Tel. 02832/954120 oder per Mail an info@niederrheinisches- museum-kevelaer.de.