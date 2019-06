Schwarzer Sharan beschädigt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde am Dienstag, 28. Mai, in der Zeit zwischen 13.45 und 14.15 Uhr, durch einen unbekannten Autofahrer ein schwarzer VW Sharan beschädigt, der in Höhe eines Kindergartens am Pastoratsweg abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen hinten rechts beschädigt, es blieben dabei weiße Farbspuren zurück. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.