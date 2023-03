Arbeitsscheinwerfer entwendet

Im Zeitraum von Dienstag (28. März 2023), 17 Uhr, und Mittwoch (29. März 2023), 5 Uhr, kam es an der Wissener Straße in Kevelaer zu einem Diebstahl an einem Lkw. Von dem überwiegend in grün gehaltenen Lastwagen der Marke Mercedes Actros entfernten ein oder mehrere unbekannte Täter einen schwarzen Arbeitsscheinwerfer. Der Scheinwerfer hatte sich auf der rechten Fahrzeugseite auf Höhe des Aufliegers befunden. Nach der Tat flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kripo Geldern bittet Zeugen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02831 1250 zu melden.