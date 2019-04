Autofahrer fährt in Vorgarten

Am Montag, 1. April, in der Zeit zwischen 11.10 und 13 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer in den Vorgarten eines Grundstücks an der Straße Paßkath. Dabei wurden eine Steinpalisade sowie das Pflaster in dem Bereich beschädigt. Der Mann flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.