Am Sonntag, 13. Mai 2018, zwischen Mitternacht und 8.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer auf dem Kirmesplatz am Peter-Plümpe-Platz das Vordach eines Kassenhäuschens von einem Fahrgeschäft. An der Beschädigung befand sich orange Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursacher stammt.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.