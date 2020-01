Radfahrer von Auto erfasst

Ein außergewöhnlicher Fall der Unfallflucht beschäftigt derzeit die Polizei in Goch. Ein 24 Jahre alter Mann aus Kevelaer war am Montag, 20. Januar, gegen 12.10 Uhr auf der Friedenstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er von einem silberfarbenen Mercedes erfasst wurde, der vom Basilikaparkplatz in die Friedenstraße einbiegen wollte. Der junge Mann wurde durch den Aufprall zunächst auf die Motorhaube geworfen und anschließend zu Boden geschleudert. Hierbei wurde er am Bein verletzt.

Die Verursacherin, die vom Opfer als ungefähr 80 Jahre alt und grauhaarig beschrieben wurde, entfernte sich in Richtung Lindenstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei in Goch, Tel. 02823-1080, sucht dringend weitere Zeugen.