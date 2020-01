Gute Einzelleistungen und starker Teamgeist

Die Mädchen und Jungen der Handball E-Jugend des KSV machten sich am vergangenen Sonntag auf den Weg zur HSG Alpen/Rheinberg. In der Vorrunde zu der Kreisliga war die HSG bereits Gegner des KSV gewesen. Das damalige Spiel ging mit 19:10 an den KSV. So war der Kevelaerer Verein auch diesmal der Favorit und Trainer Sven Croon hatte diese Punkte fest eingeplant.

Der KSV begann konzentriert und spielte im Angriff sehr konsequent. Auch die Abwehr zeigte eine stabile Leistung. So stand es dann zur Halbzeit leistungsgerecht 15:6. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rotierte Sven Croon die Aufstellung. Die HSG nutzte die Umstellungsphase, um vier Tore in Folge zu erzielen und auf 15:10 zu verkürzen. Danach stabilisierte sich das Kevelaerer Spiel aber wieder und bis zum Ende der Spielzeit wuchs der Vorsprung wieder auf sieben Tore an. Mit 22:15 ist dieser Erfolg einigen starken Einzelleistungen und der guten Mannschaftsleistung zu verdanken.

Eintrag in die Torschützenliste

Das es mannschaftlich immer besser läuft, zeigt sich auch daran, dass sich immer mehr Spieler in die Torschützenliste eintragen dürfen. Für den KSV spielten im Tor Maximilian van de Loo und Delal Ayhan. Auf dem Feld waren: Jos Thyssen (1 Tor), Jona Stevens (4 Tore), Leon Wehling (1 Tor), Mats Herbe (7 Tore), Julian Beckmann, Eric Marquina Kirchesch, Kai Schaffers, Elena van Well (1 Tor), Jesper van der Hejden, Fee Rieger und Matti Bräuer (7 Tore).

Im nächsten Heimspiel, am Sonntag, 26. Januar 2020, um 16.15 Uhr, in der Dreifachhalle des Schulzentrums Hüls, trifft die Mannschaft auf den TV Issum. Auch diese Mannschaft ist ein alter Bekannter: Die hitzige Partie ging zuletzt 19:19 unentschieden aus.