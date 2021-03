Platz im Mittelfeld bei der Zufriedenheit mit den Fahrradthemen des Clubs ADFC befragte Radler*innen zum Klima

Neben Verkehrsgutachten werden zur Bewertung der Verkehrslage und möglicherweise erforderlichen Maßnahmen immer wieder auch von Interessengruppen in Auftrag gegebene Umfragen herangezogen. Nicht anders etwa bei der Diskussion um die Parkplätze auf dem Peter-Plümpe-Platz. Der sogenannte „ADFC-Fahrradklima-Test“ ist so eine Umfrage, deren Ergebnisse jüngst erst für das Jahr 2020 erschienen sind.

Dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) mag man seine Lobbyarbeit in Sachen muskelbetriebener Fortbewegung mit dem Zweirad an dieser Stelle gerne gestatten – schließlich ist ja in Kevelaer wie andernorts in Deutschland eine weitaus intensivere Lobbyarbeit für häufiger genutzte Fortbewegungsmittel des ÖPV oder des motorbetriebenen Individualverkehrs durchaus üblich.

Ein Fahrradklima-Test ist kein Test

Ob und wieviel man mit den Informationen anfangen mag, die der ADFC unter dem Titel „Und wie ist Radfahren in Deiner Stadt?“ als „Fahrradklima-Test“ seit 1988 unregelmäßig, seit 2012 alle zwei Jahre und im Jahre 2020 „gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“ veröffentlicht, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.