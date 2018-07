Einbrecher überfallen 78-jährigen Kevelaerer

Am Dienstag, 10. Juli 2018, gegen 2.30 Uhr drangen zwei maskierte Männer durch eine offen stehende Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Theodor-Heuss-Ring ein. Die Terrassentür war zum Lüften geöffnet. Im Schlafzimmer weckten die Täter einen 78-jährigen Mann, der alleine zuhause war. Die Männer hielten ihm teilweise den Mund zu und würgten ihn auch. Sie entwendeten eine Armbanduhr, eine Halskette sowie ein Armband vom Körper des Opfers. Dann durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten weitere Schmuckstücke. Der 78-Jährige verletzte sich bei dem Überfall leicht.

Die beiden Täter waren 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und sprachen akzentfreies Deutsch.

Täterhinweise erbittet die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880.