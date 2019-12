Auto beschädigt und weitergefahren

Am Sonntag, 1. Dezember 2019, zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen schwarzen Citroen C3, der auf einem Parkplatz an der Basilikastraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne rechts am Kotflügel und an der Beifahrertür. An der Anstoßstelle blieben Lackspuren in der Farbe Rotmetallic zurück. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.