Seit einem Jahr wohnt Steffi Tilch-Wagner mit ihrer Familie in Kervenheim. Aus Weeze wagten sie den Sprung in das Dorf. Einmal dort sesshaft geworden, fällt ihr jedoch auf: Aus Kervenheim wegzukommen und wieder dorthin zurück, erweist sich oft als schwierig. Nicht für sie selbst – Tilch-Wagner hat ein Auto. Doch was ist mit jungen und älteren Leuten oder Bürgern ohne Führerschein? „In Weeze kannten wir bis dahin eine relativ gute Infrastruktur und mussten feststellen, dass man aus Kervenheim schlecht wegkommt“, erzählt Tilch-Wagner.

Daraufhin habe sie im TV einen Bericht über eine sogenannte Mitfahrbank gesehen. Dabei handelt es sich um eine herkömmliche Bank, auf der Menschen Platz nehmen können, die eine Mitfahrgelegenheit suchen...