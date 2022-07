Neue Spielplatzroute in Winnekendonk

Die Kinder zu einem Spaziergang zu überreden, ist nicht immer ganz leicht. Gerade in den Sommerferien kann da schon mal Langeweile aufkommen. In Winnekendonk möchte man dieser mit einer „Spielplatzroute“ entgegenwirken. Die Route lockt mit verschiedenen Spielplätzen, dem Minigolfplatz, dem Bürgerpark mit Springbrunnen und Spielgeräten sowie einer Eisdiele kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker ins Freie.

Am Start- und Zielpunkt der Route am Neuen Markt/Heiligenweg befindet sich ein Parkplatz, von dem aus es losgeht zu den ersten beiden Spielplätzen am Kerpenkath und am Paßkath. Hier gibt es Spielgeräte für jedes Alter und Platz für die Picknickdecke.

Der dritte Spielplatz am Grünen Weg liegt direkt an der Minigolfanlage des Heimatvereins „Ons Derp“. Nachmittags kann hier täglich kostenlos Minigolf gespielt werden. Zwei Grillplätze sowie ein Fußball-Billardfeld runden das Angebot ab.

Weiter geht‘s entlang der Fleuth zum Bürgerpark mit dem Brunnen und kleinen Spielgeräten. Über den Alten Markt führt die Route dann zum Kriegerdenkmal. Hier befindet sich auch „Das Dielchen“, in der es zum Abschluss vielleicht noch ein Eis zur Abkühlung gibt, bevor die Route wieder am Neuen Markt endet.

Pläne gibt’s online und im Rathaus

Die Spielplatzroute ist als Übersicht hinterlegt unter www.kevelaer-tourismus.de sowie in der Tourist Information im Kevelaerer Rathaus erhältlich.

„Wir sind stolz darauf, auch in den Ortschaften so schöne Angebote für Familien zu haben und werden unsere Serie der Spielplatzrouten weiter fortsetzen“, freut sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, auf die nächsten Angebote.