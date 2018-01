Nach Beginn der Umbaumaßnahmen im ersten Teilabschnitt der Hauptstraße startet für den Kapellenplatz und die umliegenden Plätze der Planungsprozess. Das Planungsbüro IPW aus Wallenhorst hat dazu den Auftrag erhalten. Als erster Schritt soll mit der Bürgerschaft überlegt werden, was an dem Bereich um die Gnadenkapelle erhalten bleiben und was verändert werden soll.

Das integrierte städtebauliche Handlungskonzept sieht umfangreiche Umgestaltungsmaßnahmen im Innenstadtbereich der Wallfahrtsstadt Kevelaer vor. Dies betrifft im Wesentlichen die zentralen Platzbereiche und Straßenzüge im historischen Ortskern. Als zweiter Schritt nach der Hauptstraße und dem Mechelner Platz werden Umbaumaßnahmen im Bereich des Kapellenplatzes, des Johannes-Stalenus-Platzes sowie des Luxemburger Platzes in Angriff genommen. Die Plätze bilden ein Ensemble um das religiöse Zentrum der Kevelaerer Wallfahrtsstätten. Bei der anstehenden Gestaltungsplanung wird daher der gesamte Bereich zusammen in den Blick genommen.

In Kevelaer sind die unebenen Oberflächen auf den Plätzen im historischen Ortskern ein altbekanntes Problem. Neben der besseren Begeh- oder Befahrbarkeit soll aber auch überlegt werden, ob die Plätze anders genutzt werden können, welche Elemente erhalten bleiben sollen, wo eine Neuordnung erforderlich ist und wie mit dem Baumbestand umgegangen werden soll.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und die Planer des Planungsbüros IPW laden alle Interessierten und Betroffenen zu einer Planungs-Werkstatt ein, um diese Fragen gemeinsam zu besprechen. Die Veranstaltung ist am Samstag, 20. Januar, von 9.30 Uhr bis ca. 16 Uhr im Petrus-Canisius-Haus am Luxemburger Platz, Kevelaer. Die Bürgerbeteiligung und Information im Planungsprozess hat einen hohen Stellenwert. Die Planungs-Werkstatt findet daher ganztägig statt und ist mit Begrüßungskaffee und Mittagsimbiss vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de in der Rubrik Umbaumaßnahmen oder bei der Stadtverwaltung, Franz Heckens, unter Telefon: 02832/122-402.