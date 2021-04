LVR-Amt für Denkmalpflege zeigt die Verpflichtung zum Erhalt auf Die Halle an der Kroatenstraße bleibt ein Denkmal

Die Kroatenhalle bleibt ein Denkmal. Foto: nick

Der neuerliche Vorstoß der CDU, für die Turnhalle eine andere Lösung als eine aufwendige Sanierung zu finden (das KB berichtete) scheint buchstäblich im Sande an der geschichtsträchtigen Kroatenstraße zu verlaufen.

Armin Zocher von der bei der Stadt Kevelaer angesiedelten Unteren Denkmalbehörde hatte aufgrund der jüngsten Diskussion, die in den Haushaltsberatungen aufgekommen war, zum Thema noch einmal das LVR-Amt für Denkmalpflege kontaktiert. Die ausführliche Antwort, die Dr. Andreas Stürmer zu der „sogenannten Kroatenhalle“ schickte, fällt eindeutig aus: Den erneuten Vorstoß aus der Kommunalpolitik könne er „nicht nachvollziehen“.

Niemand wollte die Kroatenhalle haben

Bei der Halle handele es sich um ein in mehrerlei Hinsicht geschichtlich bedeutsames, eingetragenes Baudenkmal, stellt Dr. Stürmer zunächst fest. „Die erfolgte Unterschutzstellung ist Ausdruck des öffentlichen Interesses an der Erhaltung und Nutzung der Halle“, erklärt er. Dem hätten auch die bisherigen Ideen der Verwaltung „einer Instandsetzung und Umnutzung vor Ort“ oder einer Translozierung (so nennt es der Fachmann, wenn ein Gebäude ab- und an ander…