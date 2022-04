Duale Ausbildung – auch in der Baumschule

Nachhaltiges Wirtschaften gab es in der Baumschule von Michael Peters in Kevelaer schon, bevor es sich als gesamtgesellschaftlicher Trend entwickelte. Wie umfassend er seinen Betrieb nachhaltig gestaltet hat, erklärte er SPD-Landtagswahlkandidat Lars Aengenvoort und anderen SPD-Mitgliedern aus dem Kreis Kleve.

Der Hersteller von Bodendeckern und Großsträuchern verzichtet auf den Einsatz von Herbiziden. Es werden nur bienenfreundliche Pflanzenschutzmittel verwendet. Alternativ werden Nützlinge eingesetzt, um die Pflanzen gesund zu halten. „Außerdem stellen wir seit acht Jahren unser Substrat selber her. Dadurch kommt viel weniger Torf zum Einsatz“, erklärte Michael Peters. Mutterboden wird mit Torf, Holzfasern, Reisspelze, etc. angemischt. Die Töpfe werden mit verschiedenen Naturmaterialien abgedeckt, um den Wildkrautdruck und die Verdunstung zu minimieren. Das spart viel Wasser.

Außerdem hat Michael Peters vor einigen Jahren in Aluminiummobiltische investiert. Diese werden von unten mit Rohren beheizt. Die gute Wärmeleitung bewirkt, dass weniger Energiekosten anfallen. Geheizt wird mit Erdwärme und Öl. Sogenannte Energieschirme isolieren die Decken der Gewächshäuser im Winter zusätzlich sowie eine Doppelverglasung. Auch beim Wasserverbrauch spart die Baumschule Peters Ressourcen ein. „Wir sparen viel Wasser und Dünger durch unser geschlossenes Bewässerungssystem“, erklärte Peters. Bei diesem System wird überschüssiges Wasser von 10 Hektar aufgefangen und wieder verwertet. So hält sich der Frischwasserverbrauch in Grenzen. Zusätzlich wird Regenwasser in Sammelbecken aufgefangen und auch für die Bewässerung der Pflanzen genutzt.

Schwierig ist es, Führungspersonal zu finden. „Wir haben einen festen Mitarbeiterstamm von 22 Leuten. Für die polnischen Mitarbeiter/innen haben wir großzügigen Wohnraum geschaffen. Deutsche Mitarbeiter zu finden ist schwer“, erklärte Peters. Aktuell beschäftigt er zusätzlich noch zwei Auszubildende, einen 17-jährigen Praktikanten aus Tadschikistan und im Herbst kommen noch zwei Auszubildende hinzu. Das Unternehmen Baumschule Peters hat sich sehr über den Besuch und das Interesse der SPD an Zielen und Zukunftsfragen im landwirtschaftlichen Bereich gefreut.

Duale Ausbildung

„Die SPD will die duale Ausbildung für Betriebe und Azubis attraktiver machen, damit sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden. Beispielsweise mit einer Ausbildungsplatzgarantie. Finanziert wird sie, indem Betriebe, die ausbilden, unterstützt werden und Betriebe, die nicht ausbilden, die Kosten tragen. So stellen wir sicher, dass die Unternehmen, die in die Ausbildung von Fachkräften investieren, nicht allein das Risiko tragen“, erklärte Aengenvoort und bedankte sich für den informativen Nachmittag.