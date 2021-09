Ausschuss diskutiert über drängende Themen Hier geht was: Klima, Umwelt, Baumaßnahmen





Klima, Umwelt, Baumaßnahmen – es sind durchaus große, drängende Themen für Kevelaer, mit denen sich der entsprechende Ausschuss in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag, 2. September 2021, im Ratssaal beschäftigen wird. Die Verwaltung hat größtenteils mündliche Berichte über verschiedene wichtige Projekte angekündigt. So sollen zum Beispiel in der Sitzung die Planungen zum Jugend- und Verwaltungszentrum, also dem Ausbau der ehemaligen Virgina-Satir-Schule mit Anbau eines Verwaltungstraktes, durch das Architekturbüro van Ooyen vorgestellt werden.

Umbau Virginia-Satir-Schule

In dem neuen Verwaltungstrakt sollen Mitarbeiter*innen der Fachbereiche 4 (Soziales, Jobcenter – Leistungssachbearbeitung, Jobcenter – Arbeitsvermittlung, Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro) und 5 (Pädagogische Dienste, Verwaltung Jugendamt, Schulen und Sport), die bisher in der Verwaltungsnebenstelle Hoogeweg sitzen, untergebracht werden.

Zudem sollen „einige der in 2020 und 2021 durchgeführten Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen“ vorgestellt werden – auch hier darf man durchaus gespannt sein auf die „Leistungsschau“ des entsprechenden Fachbereichs.

Ende 2020 hatte die CDU-Fraktion beantragt, die Begegnungsstätte in Winnekendonk mit einer Lüftungsanlage und einer Photovoltaikanlage auszustatten und eventuelle Fördermöglichkeiten auszuloten (das KB berichtete…