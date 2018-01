Der Verkauf der Reibekuchen ergab den erfreulichen, durch die KBV aufgerundeten Betrag, von 250 Euro. Vor einigen Tagen übergaben nun der KBV-Vorsitzende Helmut Komorowski (rechts) und der KBV-Fraktionsvorsitzende Günther Krüger den Spendenscheck an den Kinderarzt und 1. Vorsitzenden der „Aktion St. Nicolaus e. V. – Hilfe für das behinderte Kind“ Wilhelm Stassen (links).

Der Verein wurde 1970 gegründet. 1979 kam es in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Gelderland e. V. zur Gründung der Frühförderstelle auf der Bury-St.-Edmunds-Straße in Kevelaer, die in 1995 und 2007 ausgebaut und erweitert wurde.

Seit dem Jahre 1987 führt die Aktion St. Nicolaus e.V. darüber hinaus mit ausgebildeten Hippotherapeutinnen und ausgesuchten Pferden die Reittherapie in der kostenlos zur Verfügung gestellten Reithalle Küsters auf der Hüls in Kevelaer durch.