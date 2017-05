Pflastervorschläge für den Umbau der Kevelaerer Hauptstraße

Kevelaer. „Ab dem 22. Mai liegen auf der Rückseite des Rathauses verschiedene Pflastermaterialien aus“, heißt es jetzt aus dem Bereich Stadtplanung im Rathaus. „Diese Pflastersteine kommen in die engere Auswahl für den Umbau der Hauptstraße. Bis etwa Mitte Juni kann sich jeder dazu eine Meinung bilden und diese in den Entscheidungsprozess einbringen. Mit der Umbaumaßnahme wird Anfang 2018 begonnen.“

Rückblick: Im Oktober 2016 hat der Rat der Stadt Kevelaer einen Entwurf zur Umgestaltung der Hauptstraße beschlossen. Zusätzlich wurde beschlossen, die künftige Oberfläche der Öffentlichkeit mit einer Probepflasterung in Rathausnähe vorzustellen. „Die Tiefbauabteilung der Stadtwerke hat nun vier verschiedene Klinkermaterialien ausgewählt. Von jedem Material wurde auf der Parkplatzfläche am Hintereingang zum Rathaus ein vier Meter breiter Streifen ausgelegt“, schreibt die Stadt dazu. Informationen zum Entwurf der Hauptstraßenplanung und zur Stadtkernerneuerung werden zeitgleich in den Fenstern des Rathausanbaus ausgehängt. Weitere Informationen gibt es auf www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de.

Über das zu verwendende Pflaster wird der Stadtentwicklungsausschuss entscheiden. Dabei soll er natürlich die Ansichten aus der Bevölkerung berücksichtigen. Hierfür wird im Eingangsbereich des Rathauses die Möglichkeit geschaffen, einen Kommentar aufzuschreiben und in eine Sammelbox zu geben. Darüber hinaus ist für diesen Zweck auf der Internetseite der Stadtkernerneuerung im Fuß fast jeder Seite ein Kommentarfeld vorhanden.

Nach Abstimmung mit den Einzelhändlern der Hauptstraße wurde festgelegt, dass mit dem ersten Bauabschnitt zwischen dem Kapellenplatz und der Kreuzung mit der Willibrordstraße und der Annastraße Anfang 2018 begonnen wird. Der zweite Abschnitt bis zum Roermonder Platz wird dann Anfang 2019 begonnen. Beide Bauabschnitte werden jeweils etwa ein halbes Jahr dauern. Dadurch wurde erreicht, dass das Weihnachtsgeschäft nicht beeinträchtigt wird.