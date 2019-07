Rouenhoff trifft neu gegründeten Fahrrad-Verband

Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff, traf nun Eckehard Lüdke (aus Kevelaer) und Detlev Koken, den ersten und den zweiten Vorsitzenden des neu gegründeten Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Kleve e.V. und informierte sich über die Arbeit des Vereins.

Lüdke und Koken erläuterten, dass sich der ADFC für Lückenschlüsse in der Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer einsetze und man die Vermarktung touristischer Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Fahrrad unterstütze. Ein Paradebeispiel für ein gelungenes Projekt sei der grenzüberschreitende Europaradweg von Kleve nach Nimwegen, der vor Kurzem eingeweiht worden ist.

Kreis Kleve hervorragend zum Radfahren

Rouenhoff betonte die Bedeutung des Fahrrads als modernes Mittel der Fortbewegung: „Der Kreis Kleve ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aufgrund seiner topografischen Lage hervorragend zum Radfahren geeignet. Deshalb nutzen bei uns so viele Menschen das Fahrrad. Gerade in Zeiten, in denen der politische Diskurs von Debatten über den Umwelt und Klimaschutz bestimmt wird, sollte dem Fahrrad insbesondere als Fortbewegungsmittel für kurze Strecken eine noch höhere Bedeutung zukommen.“

Lüdke und Koken unterstützten Rouenhoffs Aussage und erklärten, dass in den vergangenen Jahren im Kreis Kleve auch der Radtourismus immer größere Bedeutung erlangt habe. Vor diesem Hintergrund müssten Radwege in größerem Umfang und besserer Qualität zur Verfügung gestellt werden. Hierzu werde man das Gespräch mit den politischen Vertretern beim Kreis und in den Kommunen suchen und für die Anliegen werben, so die beiden ADFC-Vorstände.

Pannenhilfe und Rechtsschutzversicherung

Der neue ADFC Kreisverband Kleve vereint die bereits existierenden Ortsverbände im Kreisgebiet unter einem Dach und zählt so mittlerweile bereits mehr als 400 Mitglieder.

Der ADFC setzt sich für die Interessen von Radfahrern ein und bietet seinen Mitgliedern umfassende Serviceleistungen, wie z.B. Pannenhilfe sowie Haft- und Rechtsschutzversicherung für Menschen, die mit dem Rad oder dem öffentlichen Personenverkehr (in Verbindung mit dem Fahrradtransport) unterwegs sind.