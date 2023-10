CDU setzt sich für NRW-Betriebe ein

Gemeinsam mit einer Delegation der Niederrhein-Abgeordneten der CDU im NRW-Landtag besuchte Landtagsabgeordneter Stephan Wolters den Betrieb Janßen Group in Kevelaer-Twisteden, um einen intensiven Einblick in die zentralen Herausforderungen von Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu erhalten.

Die Janßen Group, ein traditionsreiches Unternehmen in dritter Generation, das sich der Zucht und dem Verkauf von Blumen verschrieben hat, stand im Mittelpunkt des Besuchs. Gemeinsam mit Vertreterinnen der Firma Agrobusiness Niederrhein e. V. wurden Lösungsansätze für Probleme im Bereich des Fachkräftemangels erörtert. Dieser zwinge Unternehmen, wie die Janßen Group, dazu, ihre Prozesse zu automatisieren und anzupassen. Dabei wurde betont, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig mit verschiedenen Ausbildungsberufen in Kontakt zu bringen.

Neben dem Fachkräftemangel stelle auch die zunehmende Bürokratie eine Herausforderung für den Betrieb dar. Genehmigungsverfahren für Photovoltaik-Anlagen seien oft zu langwierig, und auch in anderen Bauvorhaben bestehe Bedarf an beschleunigten Verfahren. Die CDU-Abgeordneten setzen sich daher dafür ein, gegen die wachsende Bürokratie-Welle aus Berlin und Brüssel vorzugehen.