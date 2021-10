CDU Kreis Kleve auf dem Landesparteitag

Die CDU des Kreises Kleve war mit einem Team auf dem 43. Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen vertreten. Mit dabei waren: Dr. Günther Bergmann MdL (Kalkar), Robert Böving (Kleve), Silke Gorißen (Bedburg-Hau), Michael Heyrichs (Kleve), Walburga Kamps (Kevelaer), Christian Kersten (Kranenburg), Leon Rütten (Geldern) Gabriele van Koeverden (Kleve), Dirk Verweyen (Uedem), Maria Verweyen (Bedburg-Hau), Rebecca Schoofs (Kleve), Margret Voßeler-Deppe MdL (Isssum), Nicola Roth (Weeze), Matthias Wirth (Kevelaer) sowie der Landtagskandidat für den südlichen Kreis Kleve, Stephan Wolters (Geldern), der Landesvorsitzende der Schüler Union, Cedric Röhrich (Kerken), und Kreisgeschäftsführer Manfred Lorenz.

Schwerpunkt des Landesparteitags war die Neuwahl des CDU-Landesvorstandes. Hendrik Wüst wurde von den 656 Delegierten mit 98,3% zum neuen Landesvorsitzenden der CDU gewählt. „Die Wahl von Hendrik Wüst zum neuen Landesvorsitzenden steht für einen gelungenen personellen Neuanfang in der CDU Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis von 98,3% zeigt die Geschlossenheit der Landes-CDU. Mit Hendrik Wüst als starkem Spitzenkandidaten und mit einer erfolgreichen Regierungsbilanz der CDU-geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gehen wir mit großem Engagement und mit Zuversicht in die Landtagswahl am 15. Mai 2022. Nun ist es an der Bundes-CDU, dem Beispiel der CDU Nordrhein-Westfalen zu folgen und zeitnah eine inhaltliche und personelle Erneuerung zu vollziehen“, erklärte der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Günther Bergmann MdL nach dem Landesparteitag.