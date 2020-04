Pfarreien treffen sich im Netz

Aufgrund des Coronavirus findet der Diözesantag „Öffentlichkeitsarbeit“ in seiner 15. Auflage am Samstag, 25. April, erstmalig als Webinar, also als Seminartag über das Internet statt.

„Wir möchten die Teilnehmenden und Referenten schützen und wir wollten die Veranstaltung gleichzeitig nicht ausfallen lassen. Also haben wir an dieser Alternative gearbeitet“, sagt Martin Dabrowski, Tagungsleiter von der Akademie Franz Hitze Haus, die den Tag in Kooperation mit der Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Bistums Münster anbietet. Die Inhalte, betont er, seien die bewährten: „Alle Referenten sind auch in der digitalen Version des Seminartages dabei.“

Die Teilnahmegebühr haben die Veranstalter angepasst: Sie beträgt 10, statt sonst 35 Euro. „Darüber hinaus freuen wir uns über eine Spende an das Haus der Wohnungslosenhilfe/Bischof-Hermann-Stiftung. Obdachlose sind besonders betroffen von der Situation der Corona-Pandemie. Da möchten wir zur Hilfe einladen“, erklärt Dabrowski.

Für die Teilnehmenden bedeutet die neue Form als Webinar: Sie nehmen über ihren Laptop oder PC (mit Mikrofon- und Kamerafunktion) teil.

Jule Geppert, Redakteurin beim Bistum Münster, fügt hinzu: „Öffentlichkeitsarbeit und digital – das passt eigentlich ganz gut, denn immer mehr Kommunikation findet auch digital statt. Wir freuen uns auf das Experiment“. Alle, die sich anmelden, bekommen von den Veranstaltern zeitnah Informationen zum genauen technischen Prozedere. „Es wird nicht kompliziert, jeder kann mitmachen“, verspricht sie.

In den sechs Workshops – Teilnehmende entscheiden sich für jeweils einen davon – geht es um journalistisches Schreiben, ausdrucksstarkes Fotografieren, die Gestaltung des Pfarrbriefs, Layout und Aufbau von Flyern und Plakaten, Struktur einer Website und auch um Social Media, sprich Facebook, Instagram und Co.

Das Angebot richtet sich an Mitarbeitende der Sachausschüsse Öffentlichkeitsarbeit der Pfarreien, Verantwortliche aus den Pfarrbriefredaktionen, für eine kirchliche Internetseite oder Mitarbeitende in der Öffentlichkeitsarbeit eines kirchlichen Verbandes oder einer Einrichtung. Das Webinar wird so gestaltet, dass sowohl Neulingen der Einstieg erleichtert wird als auch erfahrenen Öffentlichkeitsarbeitern Anregungen zur weiteren Professionalisierung gegeben werden.

Kommunikation begleitet kirchliche Öffentlichkeitsarbeiter in ihrem Engagement – sei es ehrenamtlich oder als Teil der hauptamtlichen Arbeit. Die Veranstaltung möchte dazu beitragen, die Kommunikation von Pfarreien, Verbänden und Einrichtungen weiter zu stärken und auf noch professionellere Beine zu stellen.

Das Webinar findet statt am Samstag, 25. April, von 10 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich in der Akademie bei Marie-Luise Niederschmid, Telefon 0251/9818-444, E-Mail niederschmid@franz-hitze-haus.de oder direkt online unter www.franz-hitze-haus.de/info/20215.