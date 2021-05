Ask the bishop-Abend mit Bischof Felix Genn

„Wofür brenne ich?“ Diese Frage steht über dem nächsten „Ask the bishop“-Abend am Freitag, 4. Juni, ab 19.30 Uhr. Zum letzten Mal vor der Sommerpause steht Bischof Dr. Felix Genn den Jugendlichen per Livestream Rede und Antwort.

Schon jetzt können sie ihre Fragen zum Thema per Direktnachricht über die Instagram-Kanäle „Jugendkirche Münster“ oder „Ask the bishop“ schicken. Der Livestream aus der Jugendkirche ist am 4. Juni im Internet auf live.jugendkirche-muenster.de zu sehen.

Das Thema haben junge Engagierte der Jugendkirche, Jugendliche aus der Pfarrei St. Margareta in Wadersloh und Nutzerinnen und Nutzer des Instagram-Kanals „Ask the bishop“ selbst festgelegt und den Abend inhaltlich vorbereitet. Im Zentrum sollen Fragen stehen wie „Wofür brenne ich?“, „Wofür lässt Du dich begeistern?“, „Was ist dir wichtig?“.

Eva Brambrink vom Team der Jugendkirche Münster erklärt: „Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, welches Feuer in uns glüht und worauf wir unser Leben ausrichten wollen.“ Jeder Mensch habe etwas, das ihn antreibe. „Doch woher weiß ich, was mein ‚Antrieb‘ ist? Und was ist mit Gott? Wie kann er mir dabei helfen, mein inneres Feuer zu entfachen?“, verdeutlicht die pastorale Mitarbeiterin die Gedanken, die sich das Team zu dem Thema gemacht hat. Diesen und weiteren Fragen soll beim nächsten „Ask the bishop“-Abend zusammen mit Bischof Genn Raum gegeben werden.

Der erste „Ask the bishop“-Abend nach den Sommerferien findet am Freitag, 3. September, in der Jugendkirche Münster statt. Wer Lust hat, sich mit einer Jugendgruppe oder Firmgruppe oder als Einzelperson bei der Vorbereitung einzubringen, kann sich per Mail an brambrink@bistum-muenster.de melden.