Keine neuen Corona-Fälle in Kevelaer

Am Ostermontag, 13. April 2020, 13:00 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 425 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 31 in Bedburg-Hau, 25 in Emmerich am Rhein, 63 in Geldern, 28 in Goch, 27 in Issum, 22 in Kalkar, 33 in Kerken, 37 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 38 in Kleve, 8 in Kranenburg, 41 in Rees, 9 in Rheurdt, 41 in Straelen, 6 in Uedem, 8 in Wachtendonk und 8 in Weeze.

Von den insgesamt 425 bestätigten Corona-Fällen sind 195 Personen genesen, 41 Personen befinden sich im Krankenhaus und 9 Personen sind verstorben. Bei der neunten an Covid-19 verstorbenen Person handelt es sich um eine 68-jährige Frau aus Emmerich am Rhein mit Vorerkrankungen.

Aktuell befinden sich insgesamt 432 Personen in häuslicher Quarantäne (Stand: 13.04.2020, 12.00 Uhr).