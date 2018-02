Nach mehr als 14 Jahren als leitender Pfarrer von St. Georg Heiden wird Peter Schneiders Krankenhausseelsorger im Kevelaerer St. Marienhospital werden. Sein neues Amt tritt der 62-Jährige im Sommer an.

Peter Schneiders stammt gebürtig aus Frankfurt/Main. 1982 wurde er zum Priester geweiht. Es folgten Stationen als Aushilfe im Dekanat Wesermarsch und in St. Sebastian Münster (Amelsbüren) sowie als Kaplan in Herz Jesu Wesel und in St. Maria Magdalena Goch.

Ab 1990 wirkte Schneiders als Pfarrer in Pfarreien und Seelsorgeeinheiten in Reken und Geldern. Seine heutige Stelle in Heiden trat er im Jahr 2003 an.

Dass Bischof Dr. Felix Genn ihn zum 27. Mai dieses Jahres von dieser Stelle entpflichtet, geschieht auf Schneiders‘ eigenen Wunsch. Nachdem er von 2006 bis 2008 an einem Fortbildungsangebot im Institut für klinische Seelsorgeausbildung (KSA) in Heidelberg teilgenommen habe, wolle er in diesen Bereich der Seelsorge seinen künftigen Arbeitsschwerpunkt legen. Unabhängig davon sei er den Gläubigen in St. Georg dankbar „für die lange, gute und konstruktive Zusammenarbeit auf den verschiedenen seelsorglichen Gebieten. Ich freue mich in der mir verbleibenden Zeit in Heiden auch weiterhin auf ein vertrauensvolles Miteinander“, betont Schneiders.

Die frei werdende Pfarrstelle in Heiden wird nach einem Gespräch mit Vertretern der Gremien der Pfarrei im Amtsblatt des Bistums Münster ausgeschrieben werden.