Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch, 27. März 2019, gegen 14.40 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem Pedelec auf der Straße Broecksteg in Geldern in Richtung Walbeck. Ein 75-jähriger Mann aus Geldern war in einem Toyota Yaris auf der Straße Am Bröckelken in Richtung Kevelaerer Straße unterwegs. Der Pedelc-Fahrer stieß an der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Toyota zusammen. Der 77-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige blieb unverletzt. An der Kreuzung Broecksteg/Am Böckelken gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts vor links“.