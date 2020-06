Campingbus geklaut

In der Nacht von Sonntag auf Montag (15. Juni 2020) entwendeten unbekannte Täter einen grünen VW T5 California, der unter einem Carport an der Grotendonker Straße abgestellt war. Der Wagen mit dem Kennzeichen KLE-R1326 ist vom Baujahr 2011 und als Wohnmobil zugelassen. Dementsprechend befanden sich im Innenraum zum Zeitpunkt des Diebstahls diverse Campingartikel und eine Hundetransportbox. Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib des VW bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.