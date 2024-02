Scheibe eingeschlagen

An der Paul-Klee-Straße in Kevelaer kam es am Mittwoch, 21. Februar 2024, zwischen 13 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täterinnen oder Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände eines Einfamilienhauses und schlugen dort die Scheibe der Terrassentür ein. Nach dem die Unbekannten ins Innere des Gebäudes eingedrungen waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckgegenstände.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.