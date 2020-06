„PARK NOW“: Moderne Alternative zum „Groschengrab“

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet eine Alternative zum altbewährten „Groschengrab“ an: Mit dem digitalen Parksystem „PARK NOW“ können Parktickets per App, Web, SMS oder per Anruf im Servicecenter gelöst werden. Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung werden die angesammelten Parkgebühren am Monatsende verrechnet, die Bezahlung ist per Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte möglich. Ein Parkticket im Auto braucht es nicht mehr, das Fahrzeug und der laufende Parkvorgang werden mit einer speziellen Software von den Überwachungskräften mittels Kennzeichen identifiziert (das KB berichtete).

Eine Ergänzumg zum herkömmlichen Parken



Trotzdem ist in Kevelaer auch weiterhin das Parken per Bargeld und Parkticket möglich. Da „PARK NOW“ eine Ergänzung zum herkömmlichen Parken mit Bargeld darstellt, sind auch keine Veränderungen an den Parkautomaten notwendig, erkärt die Kevelaerer Verwaltung.

Am komfortabelsten lässt sich der Service mit der „PARK NOW App“ nutzen, die kostenlos als iOS- oder als Android-Version heruntergeladen werden kann. Die App ist intuitiv und nutzerfreundlich: Per Knopfdruck wird der Beginn des Parkvorgangs registriert, ein weiterer Knopfdruck vor dem Wegfahren beendet die Parkzeit. Die App gibt nicht nur einen Überblick über alle gebuchten Parkvorgänge und die angefallenen Gebühren, sondern zeigt auch die Parkmöglichkeiten in der Umgebung samt den jeweiligen Tarifen an. Auch wer kein Smartphone besitzt, kann digital parken: Parktickets lassen sich genauso über die Webseite www.park-now.com, per SMS oder mit einem Telefonanruf im Servicecenter lösen.

Servicegebühren

Bei der Nutzung von „PARK NOW“ fallen neben den regulären Parkgebühren Servicegebühren an. Es kann dabei zwischen zwei verschiedenen Tarifen gewählt werden: dem „Silberpaket“ für Gelegenheitsparker, für 25 Cent Servicegebühr pro Parkvorgang, und dem „Goldpaket“ für Vielparker mit einer Pauschale von € 2,99 pro Monat. Das „Goldpaket“ verfügt außerdem über Zusatzfeatures wie das unbegrenzte Hinzufügen von weiteren Nutzern und Fahrzeugen. Diese Servicegebühren rechneten sich rasch, wenn die Überbezahlung der Parkzeit und die möglichen Strafzettel wegfielen, wirbt die Verwaltung für das neue System des ,digitalen Parkens‘.

Der Parkservice „PARK NOW“ wird zudem in neueren BMW Fahrzeugen (ab Baujahr 11/2016) mit entsprechendem Navigationssystem angeboten. Anhand GPS-Lokalisierung erkennt „PARK NOW“ automatisch, ob sich das Fahrzeug in einer kostenpflichtigen Parkzone befindet und der digitale Parkschein kann mit nur einem Klick im Bordcomputer gelöst werden. Bei Fortsetzen der Fahrt wird der Parkvorgang automatisch beendet und die Abrechnung der Parkgebühren erfolgt bargeldlos am Monatsende.