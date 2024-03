„Jona-Kids On Tour“ ist der Slogan auf dem Krippenwagen – oder wie die Kinder sagen: „unserem Bus“- des Evangelischen JONA-Kindergarten. So wissen alle, wer hier gerade unterwegs zu einem Ausflug ist, zum Beispiel in den Park, in die Stadt oder zum Spielplatz – die Kinder der Ev. JONA-Kita.

Sechs Kinder finden im Krippenwagen Platz. Es sind sogar zwei Sitz-Schalen für die Allerkleinsten dabei, so dass auch sie bequem und sicher mit zum Ausflug können.

Zu verdanken ist die tolle Ausflugsmöglichkeit mit dem kleinen Bus dem Förderverein der evangelischen Kirche, der den Wagen durch eine großzügige Spende ermöglicht hat.

Das Team der Ev. JONA-Kita möchten sich dafür bei allen Beteiligten und auch bei Gabi Frings, der Vorsitzenden des Fördervereins, vielmals bedanken.