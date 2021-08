Neben dem Testzentrum am Peter-Plümpe-Platz hat nun auch das Testzentrum im Klostergarten geschlossen Rund 15.000 Personen getestet

Von Anfang an gut angenommen: In Spitzenzeiten wurden wöchentlich 1.200 Personen getestet. Foto: DdB

Seit Mitte März gab es im Hotel Klostergarten ein Corona-Testzentrum. Dieses wurde auf Bitten der Stadt von der Caritas eröffnet. Nur examiniertes Pflegepersonal war für die Tests zuständig. Das Testzentrum wurde, so Jana Holtermann, Assistentin der Leitung des Testzentrums, von Anfang an gut angenommen, in Spitzenzeiten wurden wöchentlich 1.200 Personen getestet. Nun ist der Bedarf nicht mehr vorhanden und das Testzentrum wurde geschlossen.

Als Fazit sagt Karl Döring, Vorstand der Caritas Geldern-Kevelaer, dass in den viereinhalb Monaten rund 15.000 Personen im Testzentrum Klostergarten auf das Covid-19-Virus getestet wurden. Bei einem positiven Testergebnis konnte im Testzentrum an der Sonnenstraße sofort ein PCR-Test gemacht werden. Insgesamt wurden 65 PCR-Tests gemacht, von denen etwa die Hälfte von anderen Testzentren kam.

Das Testzentrum schließt nun zwar, die Infrastruktur wird aber beibehalten, um bei Bedarf das Testzentrum jederzeit wieder zu öffnen. Die Testpersonen zeigten sich mit dem Angebot sehr zufrieden. Margot Drissen erklärte: “Wir wohnen hier auf Kevelaer-Süd und hatten kurze Wege hierher. Ich hatte immer einen online-Termin gebucht und kam immer sofort dran. Ich war sehr zufrieden hier.”

Rainer Niersmann kam jede Woche zum Testzentrum auf der Sonnenstraße: “Der Ablauf, mit oder ohne Termin, lief …