Open-Air-Kino in Kevelaer am 25. August 2017

Im Rahmen der „Atempause im August“, die am 7. August startet und bis zum 25. August mit einem vielfältigen Sport- und Entspannungsprogramm Kevelaerer und Gäste begeistern soll, findet als Abschluss ein kostenfreies Open-Air-Kino „Auf der Hüls“ statt.

„Doctor Strange“ mit Benedict Cumberbatsch

Am Freitag, 25. August, haben Kino-Liebhaber um 21 Uhr die Möglichkeit den außergewöhnlichen Kinofilm „Doctor Strange“ auf einer Freiluft-Leinwand „Auf der Hüls“ zu genießen. Der Fantasy-/Science-Fiction-Film dreht sich um den brillanten Neurochirurgen Dr. Stephen Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, dessen Leben nach einem Autounfall völlig auf den Kopf gestellt wird. Auf der Suche nach Heilung für seine verletzten Hände, ohne die er nie wieder operieren kann, entdeckt er mächtige Magie an dem mystischen Ort Kamar-Taj in Nepal. Dort findet er sich schließlich an vorderster Front eines Kampfes gegen eine unsichtbare dunkle Macht wieder, die entschlossen ist, unsere Wirklichkeit zu zerstören. Der Eintritt ist frei und es dürfen Picknickdecken zum gemütlichen Sitzen und eigene Verpflegung mitgebracht werden. Zu einem guten Kinofilm dürfen Popcorn und ein kühles Getränk natürlich nicht fehlen. Hierfür ist vor Ort durch Gastronomiestände „Auf der Hüls“ ausreichend gesorgt.

Unterstützung der Veranstaltungsreihe

Die Volksbank an der Niers war begeistert von der Idee des Open-Air-Kinos und bot ihre Unterstützung an. „Nach dem tollen Start der Atempause im vergangenen Jahr möchten wir als Volksbank mit dafür Sorge tragen, dass auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm auf der Hüls angeboten werden kann“, beschreibt Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Kevelaer, das Engagement der Bank und ergänzt: „Sportliche Aktivität, Entspannung oder einfach einmal die Seele baumeln lassen – für jeden ist etwas dabei. Und das direkt vor der Haustür – Klasse!“

Weitere Informationen

Nähere Informationen zum Kinofilm und zum sportlichen Programm im Rahmen der „Atempause im August“ finden Interessierte auf www.kevelaer.de unter der Rubrik „Kultur & Freizeit“.