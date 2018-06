Noch nie in der jüngeren Vergangenheit war das Freibad bereits zum 1. Mai geöffnet, und noch nie war so tolles Wetter. Das alles bescherte dem Freibad einen stolzen Besucherrekord von 14.500 Menschen im Eröffnungsmonat. Die Besucher stammen nicht nur aus Kevelaer, denn das Freibad genießt einen tollen Ruf in der Umgebung.



„In den Jahren zuvor haben wir uns bei den Vorbereitungen zum Saisonstart meist einen Sonnenbrand geholt und zur Eröffnung begann dann der Regen. Das war in diesem Jahr dann ausnahmsweise einma…

