Niedergestoßen und Fahrrad gestohlen

Geschädigter fand sein Rad am nächsten Tag wieder

Ein nicht alltäglicher Fahrraddiebstahl ereignete sich am Mittwoch, 25. September 2019. Ein 60-jähriger Mann aus Kevelaer befand sich an diesem Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf dem Friedhof an der Römerstraße. Als er zur Wasserstelle ging, traf er auf einen 20 bis 25 Jahre alten Mann, der offenbar sein Fahrrad stehlen wollte. Als der spätere Geschädigte den Verdächtigen ansprach, erhielt er einen Stoß gegen die Brust, sodass er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Der Unbekannte entfernte sich daraufhin mit dem Rad. Er ist circa 1,80 Meter groß, schlank, hatte dunkles Haar und war mit einem grünen Kapuzenpulli, dunkler Jeanshose und dunklen Sportschuhen mit weißen Streifen bekleidet. Der Geschädigte begab sich dann am Donnerstag, 26. September 2019, morgens erneut zum Ort des Geschehens und konnte circa 50 Meter vom Tatort entfernt sein Rad wieder auffinden. Die Kripo Goch, Tel. 02832-1080, sucht jetzt Zeugen.