Täter brechen in Firmengebäude ein und flüchten ohne Beute

Die Umstände der Tat deuten darauf hin, dass unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Samstag, 21. November 2020, bei ihrem Einbruch in eine Firma am Singendonkskamp in Winnekendonk gestört wurden. Die Unbekannten hatten zunächst einen Metallzaun überwunden und danach ein Fenster zum Büro mit Lager und Werkstatt aufgebrochen. Die dort gelagerten Werkzeuge ließen sie offenbar unangetastet und flüchteten durch ein rückwärtiges Rolltor. Die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, sucht jetzt Zeugen.