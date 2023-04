Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenraub

Am Morgen des 20. August 2022 versuchten zwei männliche Täter, eine Tankstelle an der Lindenstraße in Kevelaer zu überfallen. Sie betraten den Verkaufsraum der Tankstelle unter dem Vorwand etwas kaufen und bezahlen zu wollen. An der Kasse zog einer der Unbekannten eine Handfeuerwaffe und forderte unter Vorhalt dieser die Herausgabe von Bargeld von der Angestellten der Tankstelle. Die Kassiererin schloss die Kasse und flüchtete durch eine Hintertür in einen Nebenraum. Daraufhin entfernte sich das Täter-Duo zu Fuß ohne Beute in unbekannte Richtung (siehe Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5302452).

Die beiden Männer wurden von einer Überwachungskamera gefilmt, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/103662

Die Kripo fragt nun: Wer kennt die abgebildeten Männer? Hinweise zu ihrer Identität werden von der Kripo Kalkar unter 02824 880 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Wichtig: Sollten Sie einen oder beide Tatverdächtige sehen, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei unter 110 und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an, da sie möglicherweise bewaffnet sind!