Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an der Straße Grunewald abgestellt

In der Nacht von Donnerstag, 13. August 2020, auf Freitag, 14. August 2020, drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren in einen Ford Grand C-Max ein, der auf der Straße Grunewald abgestellt war. Sie stahlen unter anderem ein Navigationsgerät der Marke TomTom aus dem Wagen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.