LKW-Fahrer flüchtete

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle im Ortsteil Wetten entfernt. Der 26-jährige Fahrer einer roten Sattelzugmaschine war gegen 7.35 Uhr auf der Kapellener Straße in Richtung Wetten unterwegs, als ihm der später Flüchtige mit seinem Lkw entgegenkam und den linken Außenspiegel seiner Zugmaschine beschädigte. Die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, hat Teile des Außenspiegels des Verursachers am Unfallort gefunden und sichergestellt und sucht nun weitere Zeugen.