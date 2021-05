Mit einer Stadt-Rallye sorgte der Theaterchor Niederrhein für Abwechslung in gesangsfreien Zeiten Eine Aktion auf Abstand

Mit Abstand ging es für den Theaterchor Niederrhein auf eine Stadt-Rallye. Foto: AF

Die Gemeinschaft irgendwie weiter aufrecht erhalten und den Draht zueinander nicht abreißen lassen – das ist für Chöre in Zeiten von Nicht-Singen-dürfen, Abstand und Kontaktbeschränkungen eine große Herausforderung. Wie das intelligent funktionieren kann, zeigte jetzt der Theaterchor Niederrhein, dessen Vorstand für seine Mitglieder eine kleine „Chor-Rallye“ durch die Kevelaerer Innenstadt organisiert hatte.

Startpunkt der Aktion war der „Goldene Apfel“, die bisherige Probestätte des Chores. Von dort aus ging es in Zweiergruppen vorbei am Haus von Chorleiter Tom Löwenthal über das Petrus Canisius-Haus als Proberaum und vorbei am Bühnenhaus als Stätte mehrerer toller Konzerte bis zum Antonius-Pfarrhaus. Auch dort hatte der Chor schon mal mit einem Orchester gemeinsam geübt. Zurück ging es bis zum Forum Pax Christi, in dem der Chor auch schon mal zu hören gewesen war.

Rätsel führten durch die Stadt

An jedem der Standorte fand sich entweder ein schriftlicher oder ein von einer Person gezeigter bildlicher Hinweis auf den nächsten Ort. Und in der kleinstmöglichen „Gruppe“ wurde auf Abstand zumindest mal kurz der eine oder andere Song aus dem eigenen Gesangsrepertoire angestimmt.

Zurück am „Goldenen Apfel“ gönnten sich die Teilnehmenden – natürlich auf Abstand – nach Regenscha…