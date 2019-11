Klare Sache für den Handballnachwuchs aus Kevealer

Im Spiel der Handballer E-Jugend des KSV gegen den Uedemer TuS gönnte Trainer Sven Croon den Leistungsträger der Mannschaft vermehrt Auszeiten.

Dadurch brauchte die Mannschaft zwar ein wenig mehr Zeit, um ins Spiel zu finden und musste anfangs sogar einem 1-Tore-Rückstand hinterherrennen.

Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel des KSV aber konsequenter. Die Abwehr ließ den Gegner nur noch wenig Spielraum und damit auch Torchancen. Mit 11:7 wurde in die Halbzeitpause gegangen.

Insbesondere das Auftreten in der Abwehr konnte gefallen und in der zweiten Halbzeit kam Uedem nur noch zu zwei Toren. Der Kelelaerer SV nutzte seinerseits die Tormöglichkeiten nahezu zu 100 Prozent. Nach 40 Minuten Spielzeit stand somit ein verdienter 20:9 Erfolg zu Buche. Erfreulich auch die Tatsache, dass sich deutlich mehr Spieler in Reihen des KSV in die Torschützenliste einschreiben konnten.

So waren in diesem Spiel, neben den gewohnt erfolgreichen Torschützen Jona Stevens und Matti Breuer, diesmal auch Tristan Goldkuhle, Paul Eric Marquina Kirschesch, Leon Wehling und als Topscorer, mit sieben Toren, Kai Schaffers erfolgreich.