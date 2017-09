Ein gelungener Auftakt in der Bezirksklasse

Die 2. Mannschaft des Schachclub Kevelaer, die in der vergangenen Saison in der Bezirksliga wegen eines halben fehlenden Brettpunkt in die Bezirksklasse abgestiegen ist, hatte am ersten Spieltag der Bezirksklasse gegen die zweite Vertretung aus Emmerich anzutreten.

Die Marienstädter haben als Saisonziel den sofortigen Wiederaufstieg ausgerufen und dementsprechend konzentriert und motiviert gingen sie in diese Auseinandersetzung.

Überraschend schnell gewann ausgerechnet das 1. Brett der Kevelaerer, hatte doch David Tuinenburg seinen Gegenüber in eine Eröffnungsfalle gelockt und eine Mehrfigur aufzuweisen. Dieser hoffnungslose Umstand veranlasste den Emmericher Schachspieler seine Partie vorzeitig aufzugeben, die nicht mehr als eine halbe Stunde gedauert hatte.

Michael Rütten an Brett 7 ließ diesem Erfolg zügig einen weiteren Sieg folgen. Seine junge Gegenspielerin war dem Angriffsdruck nicht gewachsen, spielte fehlerhaft und verlor deutlich und völlig zu Recht gegen den erfahrenen Michael Rütten.

Diese 2:0 Führung baute Robin Winkels an Brett 3 mit einem fein herausgespielten Sieg weiter aus. Eberhard Horlemann einigte sich auch in Anbetracht der Überlegenheit der Marienstädter auf ein Remis, um schnellstmöglich den Gesamtsieg zu sichern.

Dieser ließ auch nicht lange auf sich warten, denn auch Michael Horst konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten, die einen Material Nachteil nach sich zogen, seine Position auf dem Brett Zug um Zug verbessern und sogar dann nach erfolgten Material Ausgleich in einem sicheren Sieg umwandeln.

Auf Grund des nunmehr feststehenden Gesamtsieges einigten sich auch Siegfried Hölting und Ersatzspieler Herbert Holtappels auf ein leistungsgerechtes Remis.

Dieter Moll will’s wissen

Lediglich Mannschaftsführer Dieter Moll wollte seine Partie unbedingt siegreich zu Ende führen, hatte er doch schon nach wenigen Zügen erhebliche Vorteile auf dem Brett aufzuweisen. Sein Gegenüber erwies sich zwar als sehr hartnäckig, doch letztendlich musste er doch in einem Mehrbauer Endspiel die Segel streichen und aufgeben.

Dieser Sieg von Moll führte dann zu dem klaren Gesamtsieg von 6,5 : 1,5, der zumindest die Basis für den gewünschten Wiederaufstieg darstellt.