Volleyball-Herren marschieren weiter

Die Herren des Kevelaerer SV sind nach einem 3:0 (25:23, 25:20, 25:20) Erfolg gegen den VfL Telstar Bochum am 28. Oktober alleiniger Tabellenführer der Oberliga 2. Die vor diesem Spieltag punktgleichen Mannschaften des Rumelner TV und VV Human Essen IV mussten allesamt Punkte lassen. Auch gegen Bochum mussten diese beiden Teams über die gesamte Distanz gehen und konnten jeweils nur 3:2 gewinnen.

Oberliga 2 Männer

Kevelaer war gewarnt und es entwickelte sich tatsächlich das erwartete enge Spiel. Heike Thyssen ließ ihre Stammsechs starten.

Marcel Thyssen agierte als Zuspieler. Seine Bälle wurden in der Mitte durch Alessandro Nobbers und Luca Tönnißen, auf Außen von Marc Ophey und Jan Broeckmann sowie von Diagonalspieler Mirko Novak verwertet. Mitte des Satzes, beim Stand von 15:15 beziehungsweise 17:16, wurden noch Robin Broeckmann und Stefan Kannenberg eingewechselt. Erst zum Satzende konnte sich der KSV dann mit zwei Punkten absetzen.

Ausschlaggebend für den 25:23 Erfolg im ersten Satz waren rückblickend die druckvollen Aufschläge auf Seiten des KSV. Insbesondere Mirko Novak stellte mit seinen Sprungaufschlägen Bochum oft vor unlösbare Aufgaben.

Trainerin Heike Thyssen war, trotz des engen ersten Satzes, mutig und stellte die Aufstellung um. Für Marcel Thyssen führte nun Robin Verhoeven als Zuspieler das Team an. Auf den Außenpositionen kamen Dominik Booms und Robin Broeckmann zum Einsatz. Schnell konnte sich der KSV einen Vorsprung erspielen. Motivation holte sich die Mannschaft auch über viele gewonnene, lange Ballwechsel. Die sichere Führung nutzte Heike Thyssen für weitere Wechsel.

Jan Broeckmann und Stefan Kannenberg kamen auf der Mittelblocker-Position zum Einsatz und fügten sich nahtlos in die Mannschaft ein. Mit 25:20 geht Satz zwei an den KSV. Kevelaer nahm den Schwung mit in den dritten Satz. Dem etatmäßigem Diagonalspieler Mirko Novak gönnte Thyssen nun eine Pause. Auf seiner Position spielte Marcel Thyssen. Seine Spielweise ist eine andere.

Anstelle von harten Angriffen kamen jetzt platzierte Bälle und Finten zum Einsatz. Kevelaer blieb spielbestimmend und gewann auch den dritten Satz mit 25:20. Heike Thyssen war insgesamt zufrieden. Langsam werden die Kevelaerer zu der tonangebenden Mannschaft in der Oberliga 2.

Für den KSV spielten Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Stefan Kannenberg, Alessandro Nobbers, Mirko Novak,Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.

Landesliga 4 Männer

Während es bei der ersten Herrenmannschaft wie am Schnürchen läuft, hängt die zweite Mannschaft im Tabellenkeller der Landesliga fest. Nach einem ernüchternden 0:3 gegen den TV Voerde am vorletzten Wochenende setzte es direkt wieder eine 0:3 Niederlage. Gegner war diesmal die DJK Rheinkraft Neuss.

War die Niederlage gegen Voerde vielleicht vermeidbar und nur der sehr schwachen Leistung der Kevelaerer Spieler geschuldet, zeigte Neuss eine überzeugende Leistung. Kevelaer konnte zeitweise aber auch zeigen, welches Potenzial noch in der Mannschaft steckt. Trainer Peter Herbe schenkte von Beginn an dem 15-jährigen Zuspieler Noah Müller das Vertrauen.

Ein weiterer Youngster, Mats Herbe, konnte die Annahme stabilisieren. Neuss ließ aber direkt zu Beginn des Spiels keinen Zweifel aufkommen, dass sie an diesem Tage eine Nummer zu groß für den KSV II waren.

Wo gegen Voerde aber die Punkte einfach abgeschenkt wurden, musste sich Neuss diese hier erarbeiten. Neuss gewann Satz eins aber deutlich mit 25:12.

Trainer Peter Herbe hielt aber an der Grundaufstellung in den folgenden Sätzen fest. Über Außen griffen Marco Bergers und Janik Janßen an. Auf der Mittelblockerposition spielten Mats Herbe und Jan Eyll. Ergänzt wurde durch Zuspieler Noah Müller und Diagonalangreifer Grzegorz Pytlik.

Neuss brauchte dann auch bis Mitte des zweiten Satzes, um sich wieder ein wenig abzusetzen. Leichte Fehler in der Annahme und nicht konsequent zu Ende gespielte Angriffe ließen Neuss auf 17:11 davonziehen. Mit 25:18 ging Satz zwei an die DJK.

Auch im dritten Satz starteten die Kevelaerer gut. Neuss war sogar erstmals gezwungen, beim Stand von 8:8 eine Auszeit zu nehmen.

Der Neusser Trainer fand anscheinend die richtigen Worte und beim Stand von 9:13 musste Kevelaer die Auszeit nehmen. Aber Neuss war wieder im Spielfluss und beendete den Satz mit 25:14 und gewann somit 3:0.

Positiv bleibt der Mannschaft, dass man gegen einen starken Gegner stellenweise gut mitspielen konnte. Das gibt zumindest Hoffnung für die kommenden Spiele.

Für den KSV II standen auf dem Feld: Bogdan Belyi, Marco Bergers, Jos Czeranka, Finn Eckert, Jan Eyll, Janik Janßen, Mats Herbe, Peter Herbe, Noah Müller, Kilian Prast, Grzegorz Pytlik, Yannik Saers und Luca Willems.

Bezirksklasse 11 Frauen

Die Kevelaerer Damen von Trainer Alessandro Nobbers haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Zwar gab es gegen den Tabellenführer des TV Sevelen II eine klare 0:3 Niederlage, aber das Spiel war ausgeglichener, als das Ergebnis widerspiegelt.

Im ersten Satz spielte man auf Augenhöhe, aber auch gute Blockaktionen von Gianna van Husen konnen nicht verhindern, dass der Satz mit 22:25 verloren ging.

Auch der zweite Satz verlief ausgeglichen. Beim Stand von 24:24 hatte Sevelen einfach die kleine Portion Glück, um auch diesen Satz mit 26:24 zu gewinnen.

Der KSV steckte aber nicht auf. Jacqueline Keurhorst konnte den KSV mit einer Aufschlagsserie direkt in Front bringen. Doch im Laufe des Satzes konnte Sevelen die Führung wieder übernehmen. Zwei Wechsel und zwei Auszeiten brachten nicht die erhoffte Wende. So ging auch Satz drei mit 25:19 an Sevelen. Trotz der Niederlage ist Alessandro Nobbers mit der gezeigten Leistung zufrieden.

Darauf konnten die KSV-Damen direkt im nächsten Spiel aufbauen. Der Gegner war hier der SV Bedburg-Hau III. Zu Beginn des ersten Satzes swaren die Kevelaerer Damen spielbestimmend. Eine Aufschlagsserie von Miriam Kurshhalidze ermöglichte einen klaren 25:15 Erfolg. Auch der zweite Satz wurde über Aufschlagsserien entschieden. Den Auftakt machte Jil Wassen mit acht Aufschlägen in Folge. Das 17:7 sollte eigentlich Sicherheit geben. Bedburg-Hau schlug aber mit einer Serie von neun Aufschlägen zurück.

Das Spiel verlief nun wieder auf Augenhöhe. In einem engen Spiel hatte Bedburg-Hau das bessere Ende für sich und gewann Satz zwei mit 27:25.

Im dritten Satz ging der KSV sehr konzentriert ins Spiel. Nur kurz konnte der SV dagegen halten. Satz drei ging mit 25:19 an den KSV. Bedburg-Hau resignierte nun und der vierte Satz wurde zum Selbstläufer für die KSV-Damen. Überlegen wurde der Satz mit 25:9 und damit das Spiel mit 3:1 gewonnen. Trainer Alessandro Nobbers ist mit der gezeigten Leistung zufrieden, möchte aber weiter an den Schwächen seiner Mannschaft arbeiten.

Bei den KSV-Damen spielten Felina Backes, Isabelle Boßer, Jacqueline Keurhorst, Mariam Kurshhalidze, Julika Peters, Lara Praest, Hannah Valerie Prüßing-Ordoñez, Sophie Tinz, Gianna van Husen, Jil Wassen und Clara Würdinger

Die nächsten Spiele der Kevelaerer Volleyballmannschaften im Überblick:

Oberliga 2 Männer: 11.11.2023, 15:00, Kevelaerer SV II – Rumelner TV II, Schulzentrum Hüls (2fach-Halle) in Kevelaer

Landesliga 4 Männer: 11.11.2023, 19:00, ART Düsseldorf – Kevelaerer SV, Georg-Büchner-Gymnasium in Düsseldorf

Bezirksklasse 11 Frauen: 12.11.2023, 12:00, Kevelaerer SV – TV Sevelen III, Schulzentrum Hüls (2fach-Halle) in Kevelaer.