Kevelaerer Rathaus wird zum Adventskalender

Nach dem gelungenen Einstieg mit der Rathaus-Illumination zum Martinsfest, haben sich die Veranstaltungstechniker des Konzert- und Bühnenhauses nun etwas Neues einfallen lassen. Durch die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung angespornt, entstand direkt am Martinsabend die Idee, den Kevelaerer*innen einen riesigen Adventskalender zu präsentieren. Dem/der einen oder anderen wird es sicherlich bereits aufgefallen sein: Seit dem 1. Dezember leuchtet der Kalender an jedem Abend zwischen 18 und 23 Uhr und lässt jeden Tag ein „Türchen“ mehr in bunten Farben erstrahlen.

Die vier Veranstaltungstechniker nebst Auszubildendem machten sich nach der Planung ans Werk, das mit nicht unerheblichem Aufwand verbundene Beleuchtungskonzept umzusetzen. Erneut wurden die Büros der Verwaltungskolleg*innen „verkabelt“ und für die Vorweihnachtszeit vorbereitet. Insgesamt 24 Lichtleisten wurden mit Zeitschaltuhren ausgerüstet und mussten in den Büros, die zum Peter-Plümpe-Platz liegen, verteilt und installiert werden. Die Hauptarbeit aber war die Programmierung der einzelnen LED-Leuchten. „Die Programmierung war eine schöne Übung für unseren Auszubildenden“, sagt Veranstaltungsmeister Hendrik Görtz. Er unterstützt die Aktion gerne mit seinem Fachwissen und nützlichen Tipps.