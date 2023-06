Landhausmode Biesemann: Astrid Biesemann-Bales übergibt die Geschäfte an ihre Tochter Laura Trachtenmode in dritter Generation

Astrid Biesemann-Bales (links) ist stolz auf ihre Tochter, die das Geschäft Landhausmode Biesemann von ihr übernommen hat. Foto: privat

„Landhausmode Biesemann“ auf der Busmannstraße ist ein echtes Traditionsgeschäft. Seit jeher finden Kundinnen und Kunden hier schicke und moderne Trachtenmode und können nach Herzenslust nach Dirndln, Lederhosen und vielem mehr stöbern. Diese Tradition führt Laura Biesemann ab sofort in dritter Generation weiter. Sie übernimmt die Geschäfte von ihrer Mutter Astrid Biesemann-Bales, die sich selbst vor 21 Jahren mit dem Fachgeschäft für Trachtenmode selbstständig gemacht hatte.

Biesemann-Bales hatte den Laden damals wiederum von ihrer eigenen Mutter Christa Drude – also Lauras Großmutter – übernommen. „Das ist über 60 Jahre her“, erinnert sich die 55-Jährige und fügt hinzu: „Damals war das ein Tante-Emma-Laden, wo unter anderem Geschenkartikel verkauft wurden.“ Aber auch Dirndl habe die Großmutter damals bereits im Sortiment gehabt. „Meine Mutter hat mich erst spät bekommen, da war sie schon 42“, verrät die Trachtenexpertin. Ihrer Mutter sei klar gewesen, dass die Söhne das Geschäft nicht weiterführen würden. Ein Glück, dass die Tochter das anders sah. „Ich habe mit 18 Jahren angefangen, im Geschäft mitzuarbeiten. Das ist jetzt 36 Jahre her.“

Die Tochter übernimmt

Nun ist es also so weit: Astrid Biesemann-Bales gibt die Geschäfte ihrerseits an Tochter Laura ab. Die 25-Jährige tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und führt das Fachgeschäft Landhausmode Biesemann weiter. Ob es ihr schwergefallen sei, den Laden an ihre Tochter La…