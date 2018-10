Kevelaer blüht wieder auf

Auf einer Fahrradtour am Niederrhein führt der Weg häufig an Gewächshäusern und riesige Blumenfeldern vorbei. Dies zeigt einmal mehr, dass der Kreis Kleve zum größten zusammenhängenden gartenbaulichen Produktionsgebiet Europas gehört. Laut der jüngsten Statistik der Landwirtschaftskammer (Erhebung aus 2016) sind im Kreis 549 gartenbauliche Betriebe angesiedelt – mehr als in jedem anderen Kreis in NRW. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer liegt mitten in dieser blumenreichen Region und kann sich somit über viel Unterstützung seitens der lokalen Gartenbaubetriebe bei der Aktion „Kevelaer blüht auf“ freuen.

Insgesamt neun Gartenbaubetriebe beteiligen sich in diesem Jahr an der Herbstbepflanzung und sorgen somit wieder für farbenfrohe Blumenbeete in der Kevelaerer Innenstadt. „Die Region kann stolz darauf sein, dass so viele Gartenbaubetriebe gemeinsam bei der Aktion an einem Strang ziehen und Kevelaer hiermit als Agrobusiness-Standort präsentieren“, sagt Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing. Die herbstliche Bepflanzung in den Beeten benötigt natürlich auch die richtige Pflege, um den Kevelaerern und Besuchern möglichst lange Freude zu bereiten. Hierfür sorgt mit viel Hingabe der städtische Betriebshof. Seit Anfang Oktober verwandelt Johannes Baaken mit seinem Team die Beete vom sommerlichen Blumen-Look in herbstliche Stimmung.

Durch die große Beteiligung der lokalen gartenbaulichen Betriebe darf sich das Stadtmarketing über eine bunte Mischung an herbstlicher Bepflanzung freuen.

Die Aktion „Kevelaer blüht auf“ soll nicht nur die Innenstadt zieren, sondern auch Lust darauf machen, seinen Balkon oder den eigenen Garten mit herbstlicher Bepflanzung zu verschönern. Das Stadtmarketing stellt deswegen die wichtigsten Informationen auf www.kevelaer.de zu den verschiedenen Pflanzen für die kalte Jahreszeit zusammen.